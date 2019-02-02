İkinci el otoya bakan çok alan yok

Tuşba Galericiler Sitesinde bulunan açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar, alıcı bulamamaktan yakınırken, alıcılar ise fiyatların pahalı olmasından dolayı araçlara bakmakla yetiniyor. Her hafta sonu dolup taşan pazarda en büyük şikayet ise kuru kalabalık. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen Tuşba S.S. Galericiler Sitesi, son aylarda kuru kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araçlarını satışa çıkaranlardan bazıları vergilerin yüksekliğinden yakınırken, bazıları ise ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarını satışa çıkardıklarını vurguladılar. Araç almak için pazara gelenler ise ikinci el araç satın alırken pazarlık edebilme şanslarının olduğunu, yeni araçlara göre daha iyi modelleri daha uygun fiyatlara alabildikleri için ikinci el pazarlarını tercih ettiklerini kaydettiler. Araçların başında saatlerce duran ve boya, değişen parça, bir arızası olup olmadığı yönünde bilgi alan alıcılar sadece bakınmakla yetiniyor.

Tuşba Galericiler Sitesi işletmecileri ise, pazarda bir kuru kalabalığın olduğunu ifade ederek, “İnsanlarımız stres atmak için buraya geliyor. Burada sadece kuru bir kalabalık var. Eskiye göre rağbet yok. Araç piyasası Türkiye'de önemli bir konumda ancak araç sahipleri tarafından yazılan fiyatların yüksek olması nedeniyle alıcılar ne yapacaklarını bilmiyor. 20 bin TL'lik araca 45 bin TL yazan var. Fiyatlar hiç uygun değil. Bu durumdan ne alıcılar ne de satıcılar memnun” dedi.

Galericiliğin artık bitme noktasına geldiğini dile getiren işletmeciler, “İnsanlarımız şu anda bütün umudunu araba alım satımına vermiş. 20 bin, 40 bini TL'si olan insanlarımız bütün geçimini buradan sağlamaya çalışıyor. Fakat onlarda vadeli aldıkları için hem kendilerini hem de ailelerini perişan ediyorlar. Yetkililerden isteğimiz, sadece bu işi vergisini veren, belgesi ve sitesi olan insanların yapmasını istiyoruz. Tuşba ve Edremit ilçelerindeki iki galerici sitesinin dışında 70-80 tane galericilik adı altında merdivenaltı araç alım satımı yapan insanlar var. Bunların ortadan kaldırılmasını ve sitelerimizde boş olan dükkanlarımızın dolmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.