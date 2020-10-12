İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aileleri ve kendileri ile ikna çalışmaları yürütülen 2 BTÖ mensubunun 12 Ekim 2020 günü Şırnak Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.