İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İl müdürlerinden Rektör Şevli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan 2019’daki kararnameyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan 2019'daki kararnameyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İş-Kur Müdürü Salih Serçe, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, MTA Bölge Müdürü Çetin Kartal, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, TKDK Müdürü İbrahim Başak, TUİK Bölge Müdürü Özer Coşkun ve Futbol İl Temsilcisi Cengiz Polater, Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Rektör Şevli, üniversitenin hep birlikte daha iyi bir noktaya taşınabileceğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.