İl müdürlerinden Rektör Şevli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Nisan 2019'daki kararnameyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İş-Kur Müdürü Salih Serçe, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, MTA Bölge Müdürü Çetin Kartal, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, TKDK Müdürü İbrahim Başak, TUİK Bölge Müdürü Özer Coşkun ve Futbol İl Temsilcisi Cengiz Polater, Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Rektör Şevli, üniversitenin hep birlikte daha iyi bir noktaya taşınabileceğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.