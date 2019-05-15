İlçe protokolü, 9 nüfuslu Kepçik ailesine konuk oldu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, 9 nüfuslu Kepçik ailesine konuk oldu.

Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari, beraberindeki İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeleri ile 9 nüfuslu Kepçik ailesine iftarda konuk oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve eşi kanser hastası olan Ahmet Kepçik'e iftar yemeğinde çal kapı misafir olan Kaymakam Dundar, ailenin zor koşullarda yaşamasına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, “Ramazan ayı; bereket, rahmet ve mağfiret ayıdır. Kimsesizlerin ve gariplerin gönüllerinin fethedilmesi gereken, yoksulun sevindirilmesi gereken mübarek bir aydır. Bizler de devlet olarak üzerimize düşen bu kutsal görevi yerine getirerek bu akşam da Cumhuriyet Mahallemizde ikamet eden ve eşi hasta olan 7 çocuklu Ahmet Kepçik kardeşimizin iftar sofrasına konuk olduk. Ailemizin evlerinin kullanılamayacak durumda olduğunu tespit ettik. Evlerindeki gerekli tüm bakım onarımları üstendiğimizin müjdesinin hep birlikte bir Ramazan-ı Şerif iftarında paylaşma olanağını bulduk. Burada ikamet eden çocuklarımızın da eğitim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağız. Devletimizin merhamet ve şefkati her zaman garip ve gurabanın yanında yer aldı, almaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, 9 kişilik bir aileyi kaymakamımızla birlikte ziyaret ederek, aynı sofrayı paylaşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ensari, “Zor şartlar altında hayat mücadelesi veren ailemizin yardımına devletimiz yetişerek yaşadıkları evlerinin genel bakım ve onarımını kaymakamımız karşıladı. Bizler de Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. İnsanlarımızın güzel yaşamaları için elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Ahmet Kepçik ise, Kaymakam Dundar ve Belediye Başkanı Ensari ile beraberindekileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kaymakam ve belediye başkanını kapımızda gördük, bu bizleri ziyadesiyle mutlu kıldı. Allah onlardan razı olsun. Hem soframıza konuk oldular hem de halimizi görerek evimizin bakım ve onarımını üstlendiler. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, çocuklara hediyeler vererek evden ayrıldılar.