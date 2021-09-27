İlçelerdeki itfaiye amirliği binaları yenileniyor

Yaptığı çalışmalarla hizmet kalitesini arttıran Van Büyükşehir Belediyesi; Başkale, Saray ve Çaldıran itfaiye grup amirliği binalarını modern görünüme kavuşturuyor. Daha önce hizmet anlamında eksik kalan ve vakalara ulaşımda sıkıntı yaşanan 3 ilçe amirliği binaları yenilenerek araç ve gereç bakımından güçlendiriliyor. Tam donanımlı ve modern bir yapıya kavuşacak olan itfaiye hizmet binalarının tamamlanması ile birlikte olası yangın ve doğal afetlere daha hızlı müdahalede bulunulması hedefleniyor. Bu kapsamda Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından projeleri hazırlanan itfaiye binalarından Başkale ve Saray grup amirliklerinde sona gelinirken, Çaldıran'da yapılacak binanın da ihale aşamasına gelindi.

Yapılan çalışmalarla kent genelindeki hizmet binalarının kalitesini arttıran İtfaiye Daire Başkanlığı, hizmet kalitesini arttırıyor.