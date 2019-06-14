İlhan Kaya: “Yakacak ihtiyaçlarının toplu alımı, sektörü bitirme noktasına getirecek”

Milli Eğitim Bakanlığının yakacak ihtiyaçlarının il düzeyinde toplum alımlar şeklinde gerçekleşmesine yönelik uygulaması üzerine Van Ticaret Sanayi Odası enerji sektöründen sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya'dan açıklama geldi. İlhan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının ocak ayı içerisinde il milli eğitim müdürlüklerine yakacak ihtiyaçlarının artık toplu alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini bildirmesi üzerine Van TSO'nun 12. Meslek Komitesi tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Yaşanan mağduriyet 25 Ocak 2019 tarihinde Van milletvekillerine intikal ettirilmiştir. Aradan geçen süre zarfında konuya ilişkin bir gelişme sağlanmamıştır” dedi.

Kaya, son yıllarda Van'da doğalgaz kullanımının artması nedeniyle sektörün önemli oranda küçüldüğünü belirterek, “Daha çok kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini karşılayan üyelerimiz, bu uygulama ile birlikte bitme noktasına gelecektir. Tebliğde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yakacak ihtiyaçlarının birleştirilerek toplu alım çerçevesinde karşılanacağı ifade edilse bile, yerelde toplu alımı karşılayabilecek bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle dışarıdan gelecek firmalar, Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ihtiyaç olarak bildirilen 35 bin tonu aşkın yakacak alım ihalesini üstlenecektir” diye konuştu.

İlhan Kaya, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların Van'da esnaf ve tüccarları olumsuz etkilediğini de ifade ederek, “Hal böyle iken, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarını yerel firmalardan yapmaması, sorunu daha da derinleştirecektir. Bu sürecin atlatılmasında yerel esnaflara verilecek destekler önem arz etmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların mağduriyetinin giderilmesine yönelik, milletvekillerimize ve karar alıcılara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bu uygulama maliyetlerin ve harcamaların azaltılması yönünde hissedilebilir bir katkı sağlamayacaktır. Aksine sektörde faaliyet gösteren işletmeleri kapanma noktasına getirerek, yeni işsizler ordusunun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle gerekli merciler nezdinde girişimlerin yapılmasını bekliyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm mal alımlarını yerel esnaftan yapması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile çeşitli tarih ve dönemlerde iletişime geçmenin yanı sıra basın ve kamuoyunda bu noktada farkındalık oluşturarak açıklamalarda bulunduk. Yine kurumsal misyonumuz gereği, şehrimizin kalkınması ve istihdam sağlayıcıların mağdur olmaması noktasında yakacak sektöründe meydana gelecek bu olumsuzluğun giderilmesini istiyor ve sorunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede alım sürecinin Van Kömürcüler ve Oduncular Kooperatifi marifetiyle gerçekleşmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.