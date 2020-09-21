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İlk teneffüs kek ve meyve suyu Kızılay'dan

Van’ın Muradiye ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda ilk heyecan da başlarken, ilk teneffüs kek ve meyve suyu Kızılay’dan.

Van'ın Muradiye ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda ilk heyecan da başlarken, ilk teneffüs kek ve meyve suyu Kızılay'dan.


Muradiye ilçesinde eğitime ilk adım atan öğrencilere Kızılay Muradiye Şubesi ekiplerince kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay; “Okullar açılırsa öğrencilere ilk teneffüste ikramlarımız olacak demiştik. Şimdi okullar açılınca biz de sözümüzü yerine getirerek ilk teneffüste öğrencilerin heyecanına ortak olarak kendilerine ikramda bulunduk. İlçede bulunan değişik okullarda öğrencilerimizle birlikte olduk. Öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz” dedi.

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