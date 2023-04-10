İnci kefali av yasağı için hazırlıklar tamamlandı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali için uygulanan av yasağı dönemi başlıyor.

Van Gölü Havzasının önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için 2023 yılı av yasağı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kez ağlarını çekti. Teknelerini marinaya yanaştıran balıkçılar, 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak. Bu zaman içinde inci kefalleri ise üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, göle dökülen akarsulara akın edecek. Bu zorlu göç yolculuğu aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. Bu çerçevede her yıl balıkların uçarak göçünün izlenebildiği Erciş Balık Bendi'nde “İnci Kefali Festivali” düzenleniyor.

“Balık miktarında ve boyunda güzel gelişmeleri gözlemledik”

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan tarihi itibariyle av yasağının başlayacağını belirtti. 15 Temmuz tarihine kadar av yasağına ilişkin tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Valiliğimizin başkanlığında toplantılar yaparak bütün kurumlarla ilgili talimatlar geçildi ve yapılacakların hepsi belirlendi. Ayrıca kiraladığımız araçları da temin ederek jandarma, emniyet ve zabıtaya teslim edeceğiz. Personelimiz gerekli eğitim çalışmalarını sahada yapıyorlar. Bu çalışmalar neticesinde daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde balık miktarında ve boyunda güzel gelişmeleri gözlemledik. İnşallah bu tedbirler çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.

“Balığı hep beraber koruyacağız”

Kaçak avcılığa karşı şuurlu olmanın çok önemli olduğunu dile getiren Görentaş, “Van halkı olarak hep beraber balığa sahip çıkmamız lazım. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde okullarda öğrencilere yapmış olduğumuz inci kefalin av yasağı tanıtım çalışmaları devam edecek. Vatandaşlarda balığı yememe ve avlamama noktasında gerçekten güzel bir şuur oluştu. İnşallah bu şuur artarak devam edecek” diye konuştu.