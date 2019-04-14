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İnci kefali av yasağı yarın başlıyor

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle üç ay boyunca sürecek olan avlanma yasağı yarın başladı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle üç ay boyunca sürecek olan avlanma yasağı yarın başladı.


Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş, dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme alanı olan akarsu ve dere yataklarına göç ederek tatlı sulara yumurtalarını bırakan inci kefali balığının 15 Nisan - 15 Temmuz tarihlerinde avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğunu ve yasaklara uymayanlar hakkında bin 635 TL idari para cezalarının uygulanacağını söyledi. Bu yıl da Van Valiliği öncülüğünde av yasağı süresince il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğa Gözcüleri Derneği tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önemli tedbirler alındığını vurgulayan Görentaş, kolluk kuvvetlerinin de yardımı ile 7/24 denetim yapacaklarını ve kaçak avcılığa göz açtırmayacaklarını vurguladı.


Tüm vatandaşların yasak dönemi boyunca hassas davranması gerektiğini dile getiren Görentaş, “Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlayan ve endemik bir tür olan inci kefalini korumak ve gelecek nesillere devamlılığını sağlamak için kaçak avcılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

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