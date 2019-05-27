İnci kefali balığı için gece nöbeti devam ediyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van Gölü'ndeki inci kefali balığı için nöbeti gece gündüz devam ediyor.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nde kaçak inci kefali avcılığına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı'nda ve İpekyolu ilçesinde İskele Mahallesi Akköprü Deresi'nde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katıldığı çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İnci kefali balığının yumurtasını bırakmak için göç ettiği Çelebibağ Kale mevkii ile İskele ve Van Kalesi mevkiinde bulunan çaylarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve emniyet birimleri tarafından yapılan denetimlerde, kovalara doldurulmuş yaklaşık 250 kilogram kaçak avlanan canlı inci kefali balığına el konuldu.

Ayrıca Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Soğuksu Mahallesi Uzunyol mezrası mevkiinde yapılan yol denetimlerinde, 75 adet çuvala konulmuş yaklaşık 3 ton inci kefali balığına el konularak 2 kişi hakkında 3 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.