İnci kefali balığı için gece nöbeti

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ve emniyet birimlerinin Van Gölü'ndeki inci kefali balığı için nöbeti gece gündüz devam ediyor.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ve emniyet ekipleri, Van Gölü'nde kaçak inci kefali avcılığına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İpekyolu ilçesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katıldığı çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İnci kefali balığının yumurtasını bırakmak için göç ettiği İskele ve Van Kalesi mevkiinde bulunan çaylarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ve emniyet birimleri tarafından yapılan denetimlerde, 50 metre ağ ve ağlara takılı halde bulunan 250 kilogram kaçak avlanan canlı inci kefali balığına el konuldu.

Canlı balıkların tekrar suya bırakıldığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali balığı av yasağı denetimlerinin il müdürlükleri ile jandarma ve emniyet güçlerinin koordinesiyle 7/24 devam ettiğini söyledi. Görentaş, “Bugünlerde özellikle Bendimahi, Deliçay, Zilan, Van Kalesi ve İskele mevkiinde bulunan çaylarda balık girişleri yoğunlaştı. Jandarma ve emniyet ekipleri ile birlikte bu noktalarda sürekli denetimler yaparak, kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Jandarma ve emniyet birimleri ile yapılan bu koordineli çalışmalar, diğer tür balıkların yasak dönemlerinde yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek” dedi.