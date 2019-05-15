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İnci kefali balığı jandarma korumasında

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van Gölü’nde yapılan denetimlerde saç tekne, 500 metre manyat ağ ve 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van Gölü'nde yapılan denetimlerde saç tekne, 500 metre manyat ağ ve 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.


İnci kefalinin yasak döneminde kaçak olarak avlanmasının önlenmesine yönelik geniş güvenlik tedbirleri alan Van İl Jandarma Komutanlığı, karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Edremit Bot Tim Komutanlığının Karahan ve Balaklı mahalleleri bölgesinde yaptıkları denetimlerde 5 metre uzunluğunda saç tekne ile 500 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağlara takılan yaklaşık 500 kilogram canlı inci kefali balığı Van Gölü'ne bırakılırken, yakalanan ağ ve tekne ise tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi.

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