İnci kefali balığını koruma çalışmaları

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çağrısı üzerine bu yıl ilk kez tatlı Akköprü Deresi'ne göç eden ‘İnci Kefali Balığı Koruma Komisyonu' kurulmasına karar verildi.

Saha çalışmaları kapsamında Akköprü Deresi'nde incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, deredeki su debisinin azalmasından kaynaklı Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının sağlıklı bir şekilde yumurtasını bırakamadığını görmesi üzerine yaptığı çağrı ilgili kurumları harekete geçirdi. Yaptığı çağrı üzerine balık göçünün yoğunlukta yaşandığı Abdurrahmangazi Mahallesi 46. Evler bölgesindeki dere yatağına gelen Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ile birlikte dere yatağında incelemelerde bulunan Başkan Akman, balıkların korunması için üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte yumurtalarını tatlı su yataklarına bırakmak için göç eden inci kefali balığının Erciş ilçesi Deliçay bölgesinde yoğun olmak üzere diğer dere yataklarında da görülmesine rağmen uzun yıllar sonra ilk kez Akköprü Deresi'nde görüldüğünü belirten Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak bir yanda göç döneminde kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışırken, bir yandan da su debisinin azalmasından dolayı dere yatağına göç eden balıkların zarar görmemesi için ilgili kurumlarla istişarelerde bulunduklarını kaydetti. DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol'a su debisinin sabit bir konumda tutması için Sıhke Göleti'nde su takviyesi yapılmasını isteyen Başkan Akman, YYÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafında ise balıkların üremesini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi için dere yatağında üreme ceplerinin oluşturulması için destek vereceğini dile getirdi.

Balık göçünün başlanmış olduğundan dolayı iş makineleri ile dere yatağından yapılacak olan herhangi bir temizlik çalışmasının balıklara büyük zarar vereceğini kaydeden Başkan Akman, temizliği balıkların göçünü tamamladıktan sonra yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Göç döneminde balıkların korumasız olduğunu ve bu yüzden avlanmasının çok daha kolay olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Kaçak avlanmanın önüne geçmek için görevlendirdiğimiz zabıta ekiplerimiz dere boyu görev yapacaklar. Vatandaşlarımızın bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan balık göçünü daha rahat bir ortamda izlemesi için de dere kenarında bazı düzenlemeler yaparak oturma bankları bırakacağız” diye belirtti.

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının bu süreçte tatlı suya sağlıklı bir şekilde yumurtasını bırakması için Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığından Tuşba Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerden oluşacak bir komisyonun kurulmasına karar verildi.