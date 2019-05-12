İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnci kefali balığını koruma çalışması

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığını koruma çalışmaları kapsamında 150 metre manyat ağı ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığını koruma çalışmaları kapsamında 150 metre manyat ağı ele geçirildi.


15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inci kefalinin kaçak olarak avlanmasını önlemek maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van Gölü üzerinde bot timleriyle karada ise jandarma devriyeleriyle çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Erciş Balık Bendi mevkiinde sazlıkların içerisine gizlenmiş vaziyette 150 metre manyat ağı tespit etti.


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulunan ağ Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek maksadıyla kontrollerin devam edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.