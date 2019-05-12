İnci kefali balığını koruma çalışması

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığını koruma çalışmaları kapsamında 150 metre manyat ağı ele geçirildi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inci kefalinin kaçak olarak avlanmasını önlemek maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van Gölü üzerinde bot timleriyle karada ise jandarma devriyeleriyle çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Erciş Balık Bendi mevkiinde sazlıkların içerisine gizlenmiş vaziyette 150 metre manyat ağı tespit etti.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulunan ağ Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek maksadıyla kontrollerin devam edileceği bildirildi.