İnci kefali göçü için oluşturulan komisyonun ön çalışması tamamlandı

Van Gölü Havzası'nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladıkları Akköprü Deresi için başlatılan çalışmaların ön hazırlığı sona erdi.

Akköprü Deresi'nde meydana gelen bu yolculuk sırasında İskele Caddesi 46 Evler mevkiinde dere içinde bulunan şelalede zıplayarak tıpkı Balık Bendi'nde olduğu gibi bir görsel şölen oluşturan inci kefalinin görsel şöleni için bir komisyon oluşturuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 3. kez toplanan komisyon tarafından yapılan çalışmaların ön hazırlığı sona erdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen başkanlığında, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve VASKİ'den birer personelin katılımıyla oluşturulan ve sekreteryasının Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in yapmış olduğu komisyonun almış olduğu kararlar ilgili kurumlara gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığında İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın da katılım sağladığı toplantıda, komisyon tarafından alınan kararlarla; inci kefali balığı üreme döneminde Akköprü Deresi'nde yeterli ve sürekli su akışının sağlanması, derenin temizliğinin yapılması, balıkların göç sırasında yumurtalarını rahat bırakabilmeleri için belirli yerlere su akış hızını azaltmak amacıyla birit yapılması, kanalizasyon ve evsel atıkların deşarjının önlenmesi, su yüzeyindeki kirliliğin engellenmesi için belirli noktalara mazgallar bırakılması, seyir alanının oluşturulması için ön hazırlıklar tamamlanarak uygulama aşamasına geçildi.