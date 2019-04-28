İnci kefali için karadan ve havadan denetim

Geçen yıl alınan emniyet tedbirleri sayesinde yolculuğunu sorunsuz tamamlayarak yumurtalarını tatlı suya bırakan inci kefali için bu yıl da Van İl Jandarma Komutanlığı aldığı tedbirlerle yasak döneminde avlanmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Van'ın simgelerinden olan inci kefali balığı için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı nedeniyle Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; karadan devriyelerle, Van Gölü'nde bot timleriyle ve havadan ise dronelerle tedbirlerini artırdı.

Aldığı tedbirleri gece gündüz devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı çevre timi ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi, Van Gölü ve kıyı şeridinde drone ile yaptığı kontrollerde, sazlık alana saklanmış 600 metre ağ tespit etti. Ele geçirilen ağ ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeline teslim edilirken, denetimlerin ise kararlılıkla devam edeceği belirtildi.