İnci kefalinin boyu 7 santimetre uzadı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması amacıyla alınan önlemler sayesinde balığın boyu 18 santimetreden 25 santimetreye kadar uzadı.

Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali (Van Balığı), her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor. Göç sırasında kaçak avcıların hedefi haline gelen balıklar, son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde balığın hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerine devam ediyor. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan su ürünleri denetimleri, Van'da da yapıldı. Bu kapsamda perakende satış yerleri, kara çıkış noktaları, tekneler, balık halleri ve balık depolarında 3 - 10 Ocak tarihleri arasında 8 gün boyunca sürekli denetimler yapılacak.

Bugün itibariyle Van'da 07.00 saatlerinde başlayan denetimler çerçevesinde; balık boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi. Yapılan denetimlerde balıkların asgari boyun üzerinde olduğu gözlemlenirken, inci kefalinin boyu ise dikkatlerden kaçmadı. Özellikle inci kefali balığının boyu 18 santimetreden 25 santimetreye kadar çıktığı görüldü. Düzenli denetimlerle kaçak balık avının önüne geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve diğer ilgili kurumların av yasağı öncesi ve sonrası denetimleri kararlıkla sürdürmesi inci kefalinin boyuna yansıdı.

“Van balığı yeterince büyüdü”

İHA muhabirine konuşan Murat Demir isimli balıkçı, yapılan denetimlerin olumlu sonuçlarının gözle görülür bir seviyeye ulaştığına şahitlik ettiğini belirtti. Daha önce 17 adet balığın bir kilogram olarak ölçüldüğünü, şimdi sadece 8 balığın bir kilo ağırlığına ulaştığını ifade eden balıkçı Demir, “Ben eski bir balıkçıyım. İlk balıkçılık mesleğine başladığım dönemde 16-17 adet Van balığı bir kilogram gelirdi. Ancak şimdi ise 8-9 balık bir kilo geliyor. Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili kurumların denetlemesi sonucunda Van balığı yeterince büyüdü. İnci kefali şu an çok lezzetlidir. Hatta bazı deniz balıklarına göre daha lezzetlidir. Böylece rağbet de daha çok arttı. Van balığı eskiden fakirin yemeğiyken, şimdi zengin de fakir de yiyor” dedi.

Balıkların yapılan denetimlerle stokunun korunduğuna dikkat çeken Demir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların denetimlerini sıkılaştırılmasını anlamlı bulduğunu kaydetti.