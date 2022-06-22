İnci kefalinin dönüş yolculuğu su altında görüntülendi

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefalleri yumurtalarını bıraktıktan sonra geri dönüş yolculuğuna başladı.

Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ederek üremesini gerçekleştiren inci kefali balıklarının bu yılki zorlu mücadelesi devam ediyor.. Van Gölü'ne dökülen akarsuların tersine göç eden ve bu sırada yumurtalarını bırakan inci kefali, gölün yolunu tuttu. Ardından yumurtadan çıkan milyonlarca yavru balık ise annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü'ne doğru dönüş yapmaya başladı. İnci kefalinin su altındaki yolculuğunu Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

İnci kefali dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olduğunu ifade eden Ceylan, “Bu su aktığı sürece o da yaşamını sürdürüyor. Bizde onun bu azmine yaşam sevincini görüntüleyerek toplumu bilgilendirmeye, tanıtmaya ve korumasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden hemen hemen her yıl buraya gelip inci kefalini ziyaret ediyoruz. Bu yıl yeni bir heyecanla buraya geldik. Slovmontion (ağır çekim) ve 4K olarak çekimlerini yapıyorum. Akıntının güçlü olması tabi ki balığın zıplamasına engelliyor, ama o asla pes etmiyor. Tekrar tekar deniyor. Bizde onun bu azmini hayranlıkla takip ediyoruz” dedi.