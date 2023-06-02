İnci kefalinin yaşamı tehlike altında

Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu olarak bilinen Bendimahi Çayı, yaz aylarında yanlış sulama yöntemleri nedeniyle kuruma noktasına gelirken, bu durum inci kefalini de tehlikeye soktu.

Mayıs ve Haziran aylarında, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefalinin tersine göçüne ev sahipliği yapan ve eşsiz görüntülere sahne olan Bendimahi Çayı, yanlış sulama yönetimi nedeniyle kuruma noktasına geldi. Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı'nın debisinin düşmesi, burada yaşayan endemik balık türlerinin yaşamını da tehlikeye soktu. Karadaki besin maddelerini Van Gölü'ne taşıma konusunda, 20 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalleri için büyük öneme sahip olan Bendimahi Çayı, yaz ayının kurak geçmesi ve dere yatağındaki suyun tamamına yakınının sulamaya alınması nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Konu ile ilgili bilgi veren Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Manzaradan anlaşılacağı gibi nerdeyse akarsu kuruma noktasına kadar geldi. Çünkü akarsuyun yaklaşık 23. kilometresinde bulunan sulama bendindeki bütün kapaklar indirilmiş. Suyun tamamını sağlı sollu kanallara aktarıldı. Hal böyle olunca maalesef arkamızdaki görüntüler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi akarsu yatağı tamamen kurumak üzere ve dölde 20 binden fazla insanın geçim kaynağınu oluşturan inci kefallerinin tam üreme zamanındayız. Dolayısıyla yetkililerin bir an önce buna müdahale etmesi gerekiyor” dedi.