İnci kefallerini bekleyen zorlu yolculuk

Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, barajlarda yeterince su olmadığını, dolayısıyla bu yıl inci kefallerini zorlu bir üreme göçü döneminin beklediğini söyledi.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefallerinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü devam ediyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki somonlar gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor.

“İnci kefalleri yüz binlerce yıldır yaşamlarını sürdürüyo"

Kuraklığın Van Gölü'ne dökülen akarsuları etkilediğini ifade eden Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla beraber ülkemizin en büyük gölü ve ülkemizin iç sulardaki en büyük balık stoğunu içeriyor. Gölde yaşayan inci kefalleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularına adapte olmasına karşın üreme dönemleri olan yaz aylarında tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Her yıl yaz ayı geldiği zaman gölde yaşayan binlerce ton inci kefali Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üreme gücü gerçekleştiriyor. İlk önce akarsuların ağızlarında toplanan ilk iki halleri fizyolojik uyum süreçlerin atlattıktan sonra tatlı sulara giriş yaparaktan akarsuların yukarı kesimlerine doğru üreme göçü gerçekleştiriyor. Üremesini gerçekleştiren inci kefalleri tekrardan anavatanı olan Van Gölü'ne geri dönüyor. Buradaki anlattığımız olay yüz binlerce yıldır devam eden bir döngüden bahsediyoruz. Van Gölü'ndeki inci kefalleri yüz binlerce yıldır yaşamlarını sürdürüyorlar. Her yıl olduğu gibi bu sene de içerisinde bulunduğumuz bu mayıs ayı içerisinde Van Gölü'ndeki için kefalleri akarsulara girdi ve her yıl özlemle ve heyecanla beklediğimiz zıplayan zıplayan inci kefallerini görmeye başladık” dedi.

“Bu yıl inci kefallerini zorlu bir üreme göçü döneminin bekliyor”

Önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde göçün daha da yoğunlaşacağının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Şu anda onlarca bir arada zıplayan inci kefalleri yüzlercesine dönüşecek. Yüzlerce inci kefali kendi boylarının 20 katı büyüklüğündeki kayaları zıplayaraktan akarsuların yukarısına doğru üreme göçü gerçekleştirecek. Her yıl üreme döneminde en büyük sorunumuz kaçak avcılıktı. Fakat kurak geçen yıllar nedeniyle maalesef kaçak avcılığa artık kuraklık da eklenmiş oldu. Şu anda bulunduğumuz nokta Erciş Deliçay'daki balık bendi. Mayıs ayının içerisindeyiz ama Haziran'da, Temmuz ayında göreceğimiz su debisini görüyoruz, su debileri düşük. Maalesef barajlarda da yeterince su yok. Dolayısıyla inci kefallerini zorlu bir üreme göçü dönemi bekliyor. Van Gölü'ndeki inci kefalinden 20 bini aşkın insan geçimini sağlıyor ve göldeki stoğun devamlılığındaki temel ana unsur üreme göçünün başarısına bağlı. Ümit ediyoruz ki bu sene inci kefalleri üremelerini başarılı bir şekilde geçirip Van Gölü'nde geri dönerler ve başarılı bir üreme dönemi geçirmiş oluruz” diye konuştu.