İnköy ve Ağin bölgesine doğa yürüyüşü

Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın stresinden yorulup, kent yaşamına ara vermek isteyenler için doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi. Doğal bitki örtüsü, tarihi yapısı, eşsiz güzel koyları ile her mevsim ayrı renk şöleni sunan, tabiat harikalarından İnköy ve Ağin mevkiine düzenlenen doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Kültür ve Sosyal işleri Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu'nun da yer aldığı etkinliğe, yaklaşık 75 doğasever ve vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ücretsiz olarak İnköy Mahallesi'ne gelen doğaseverler, buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayarak, 9 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı. Yürüyüş etkinliği ve gezi programı yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüş etkinliğinin tamamlanmasının ardından katılımcılara yemek ve semaver çayı da ikram edildi.

Doğa gezisi ve fotoğraf etkinliğine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, şehrimizin tanıtılması için belediye olarak bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini söyledi. Belediye olarak her yıl ocak ayından kasım ayının sonuna kadar bu tarz etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını belirten Genel Sekreter Çelikel, “İlk etkinliğimizi Van'ın saklı cenneti olan İnköy ve Ağin mevkiinde geçekleştirdik. Yoğun bir katılım sağlandı. Van'ımızın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla ve vatandaşlarımıza hafta sonlarında bu güzel cennet köşelerini gezmelerini sağlayacağız. Bugün ki etkinliğimiz de çok güzel geçti. Yorulduk biraz ama doğa o kadar güzel ki yorgunluğumuzu hissetmedik. Bu tür etkinliklere bütün Van halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan doğasever İbrahim Özhan ise “Bu tür etkinlikler sayesinde Van'da bulanan tarihi ve turistik yerleri gezme imkânımız oluyor. Burayı daha önce duydum fakat gelme fırsatım olmadı, bugün geldim. Müthiş bir doğa ve manzara karşıladı bizleri çok güzel bir etkinlik oldu. Van Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür diyorum” ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin doğa gezilerini belirli periyotlarla sürdüreceği kaydedildi.