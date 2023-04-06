İnsan kemikleri çıktığı için durdurulan inşaat kazı çalışması tekrar başladı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde insan kemiklerine rastlanması üzerine durdurulan okul inşaatı kazısı tekrar başladı.

İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulunun anaokulu inşaatının kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu emniyet ekiplerine bildirmiş ve insan kemiklerinin görüldüğü alanda Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Durumun araştırılması üzerine durdurulan çalışmalar, savcılık kararı ile tekrar başladı.

Öte yandan, inşaat kazı çalışmaları sırasında rastlanan kemiklerin kime ait olduğunu belirlemek için araştırmalar devam ediyor.