İpekyolu ADEM kursiyerleri Van Gölü çevresini gezdi

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri Van Gölü çevresine gezi düzenledi

İpekyolu ADEM 2 ve 3'te çeşitli kurslardan hizmet alan 54 kursiyer Muradiye, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan ve Gevaş ilçelerini kapsayan Van Gölü çevresi gezisinde keyifli zaman geçirdi. ADEM projesi faaliyet kalemleri içerisinde yer alan gezi programı sayesinde, kurslara düzenli olarak devam eden ve kendi imkanları ile belirtilen yöreleri görme fırsatını bulamayan kursiyerleri gerek stres atmalarını sağlamak gerekse yeni yerler görme fırsatı sunmak isteyen Kaymakamlık, kursiyerlerin meslek edinmelerinin yanı sıra sosyalleşmeleri için imkan sağladı.

“Amacımız kadınlara öz güven kazandırabilmek”

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem, Aile Destek Merkezleriyle ilçedeki kadınlara ve çocuklara yönelik aralıksız hizmet sunduklarını belirterek, “Amacımız kadınları evden çıkarabilmek, onların sosyalleşmesini sağlamak, öz güven kazandırabilmek ve kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye getirmek. Bunun için önce kursiyerlerin kaydını alıyoruz, öğretiyoruz ve üretime geçmelerini sağlıyoruz. Tabi bütün bu güzelliklere ve üretime bir ruh katmak gerekiyor. Bunun içinde koordinatörlerimiz öncülüğünde geziler düzenliyoruz. Bu kez Bitlis ve Van illerimiz kapsayan Van Gölü'ne kıyısı olan şirin ilçelerimize gezi düzenledik. Kursiyerlerimiz çok keyif aldı. Bu tür etkinliklerin daimi olması için çalışıyor ve çabalıyoruz. Kaymakamımız Sayın Sinan Aslan'ın ADEM'lere ve bu tür projelere olan desteği de bize güç veriyor. Sayın Kaymakamımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Kursiyerlerden Kaymakam Aslan'a teşekkür”

Kursiyerler de gezi programının çok samimi bir ortamda gerçekleştiğini ve organizasyonda her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade ederek başta ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiler.