İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

Van’da terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP’li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve sözde Eş Başkan Şehzade Kurt tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Kasım'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile sözde Eş Başkan Şehzade Kurt'un yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan İpekyolu Belediye Başkanı Yacan ile sözde Eş Başkan Şehzade Kurt'un haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.