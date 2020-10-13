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İpekyolu Belediyesi ‘atık getirme merkezi' kuruyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına birinci sınıf ‘atık getirme merkezi’ kuruyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına birinci sınıf ‘atık getirme merkezi' kuruyor.


İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına ilçe sınırları içerisinde birinci sınıf ‘atık getirme merkezi' kuruluyor. Van'ın en modern ve en kapsamlı atık getirme merkezi özelliğini taşıyacak olan yapı bin metrekare üzerine kurulacak. Tesiste 500 metrekare atık deposu, 55 metrekare yönetim binası ile 39 metrekare tehlikeli atık deposu ve 10 ayrı başlıkta geçici depolama alanı yer alacak.


Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Farklı atık gruplarının toplanmasını sağlayarak, atık getirme merkezimizde ambalaj atıklarının doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Enerji tasarrufuyla birlikte çevre sağlığı ve ekonomiye ciddi katkı sağlayacağız” denildi.

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