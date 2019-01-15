İpekyolu Belediyesi bez torba dağıttı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına İpekyolu Belediyesinden tam destek geldi. ‘Sıfır Atık' projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren İpekyolu Belediyesi, proje kapsamında ilçe genelinde vatandaşlara dağıtmak üzere 30 bin bez torba yaptırdı. Bu çerçevede basılan bez torbaları ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtan Kaymakam Öztürk, naylon poşetlerin doğaya zarar verdiğine dikkat çekti.

Bez torba dağıtımı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bez torbaların çevreye duyarlı olduğunu belirtti. Poşetlerin ücreti olmasının son günlerde gündemde olduğunu anımsatan Kaymakam Öztürk, “Duyarlı bir belediye olarak vatandaşımıza katkı sunmak amacıyla bez torba bastırdık. Bizler bastırdığımız bez torbalarımızı özellikle pazara ve markete giden vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez torbalar çevreye duyarlıdır. İpekyolu Belediyesi olarak şu an için 30 bin tane bez torba bastırdık. Bugünden itibaren İpekyolu ilçemizin sınırlarındaki tüm vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacaktır” dedi.

Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına tam destek verdiklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yasayla birlikte marketlerde poşetler 25 kuruş oldu. Çevre kirliliğinin azalması amacıyla böyle bir çalışma yapıldı. Bizlerde bu kapsamda hem çevremizi koruyalım hem de bütçemizi koruyalım dedik. Bu düşünceyle İpekyolu Belediyesi olarak artık bez torbalarımızla vatandaşımızın yanındayız.”

Bez torbaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.