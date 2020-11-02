İpekyolu Belediyesi çocuk dergisi yayımlandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan çocuk dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

Belediyeye bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce çocukların hem eğlenip hem de sağlıklı yaşam, kültür, zararlı alışkanlıklardan korunma, değerler gibi birçok alanda bilgi edinmelerini sağlayan bulmacadan hikâyeye, tekerlemeden boyamaya birçok etkinliğin yer aldığı çocuk dergisi yayımlandı.

Üç aylık periyotlarla basılarak kent genelinde birçok yere dağıtılacak dergide İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın önsözü de yer aldı. Başkan Vekili Aslan, yazısının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Bu dergimizle birlikte oyunlarınıza oyunlar, faaliyetlerinize faaliyetler ekleyeceğinizi umuyorum. İçeriğindeki etkinlikleri bir aile büyüğünüzle kolaylıkla ve keyifle yapabilirsiniz. Bu etkinlikler; sizin dil ve el becerilerinize, zihinsel ve duygusal gelişiminize katkıda bulunacak şekilde özel olarak hazırlandı. Zengin içerikli ve keyifli dergimizin bir sonraki sayısında tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.”

Çocuk dergisinde ayrıca 3 adet ödüllü bulmaca bulunuyor. Bulmacanın doğru çözümlerini basin@ipekyoul.bel.tr mail adresine gönderen ilk 10 çocuğa ise çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.