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İpekyolu Belediyesi çocuklara yönelik sosyal etkinliklerine devam ediyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi çocuklara yönelik sosyal etkinliklerine devam ediyor.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi çocuklara yönelik sosyal etkinliklerine devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi, çocukların açık alanlarda kontrollü bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak vakit geçirebilmeleri ve eğlenmeleri amacıyla sosyal etkinlik düzenledi. İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçenin kırsal mahallelerinden Dereüstü, Aşağıçitli, Yalınağaç ve Baklatepe'de çocuklara yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. Sosyal etkinlikte korona virüs tedbirleri kapsamında mesafe, maske ve hijyen kurallarına da dikkat edildi. Mahallelerde belirlenen alanlarda toplanan minikler canlı müzik, palyaço gösterileri ve sahne şovları ile doyasıya eğlendi. Çocuklar ayrıca belediyeye ait müzik sistemli araçlarda sahne alarak dans etti. Aynı zamanda etkinlikte çocuklara dondurma ikram edildi.


Etkinlikte İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan da çocukları yalnız bırakmadı.

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