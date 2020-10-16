İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş'in ilk kitabı çıktı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Sosyolog Celal Güneş'in “Şırnak'ta siyaset ve seçmen davranışları” isimli kitabı yayınlandı.

Çizgi Kitabevi Yayınları etiketiyle basılan ilk kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Sosyolog Celal Güneş, 1973 yılından itibaren Şırnak siyaset serüveni ve bu süreçte yaşanan siyasal değişim ile kırılmaları mercek altına aldığını ifade ederek; çarpıcı analizlere, yerel dinamiklerin ve ulusal gündemin seçmen davranışlarına yer verdiğini söyledi. Yaklaşık 3 yılda tamamladığı kitabında Şırnak'ta siyasi yapının oluşumu, siyasi yelpazenin şekillenişi, siyasi iktidarın siyasi partiler arasındaki dağılımını ve siyasi yapının değişim düzenliliklerini araştırarak bilimsel veriler ışığında siyasal olanı, siyaset üstü bir perspektifle okuyuculara sunduğunu belirten Güneş, “Kitabın en önemli özelliği, Şırnak ili üzerine siyasal seçmen davranışını merkeze alan geniş kapsamlı bir çalışmanın daha önce hiç yapılmamış olmasıdır. Bu çalışma bir ilktir. Şırnak seçmen davranışları ve Şırnak siyasal alanında ilk defa siyasal aktörlerin profilleri, seçime katılım oranları, partilerin konumlandığı siyasi yelpazeler ve partilerin aldıkları oy oranları gerek ulusal gündemle gerekse yerel dinamiklerle, Şırnak ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye geneli bir kıyasla araştırılmıştır. Öncelikle reel siyasetle ilgilenen, gelecekte bir fiil siyasetin merkezinde yer almayı planlayan öznelerin, ulusal ve yerel siyasal aktörlerin, sosyal bilimcilerin, kamu kurum kuruluşlarının ve konuya ilgi duyan her kesimin okuması gereken sosyolojik bir araştırmadır” dedi.

Kitabında yerel düzeydeki analizlerin yanı sıra, ulusal düzeydeki politika ve perspektifler bakımından da bir dizi araştırma ve incelemeleri ele aldığını belirten Güneş, okuyucuların “Şırnak'ta Siyaset ve Seçmen Davranışları” adlı kitabına tüm internet tabanlı satış sitelerden ulaşabileceklerini söyledi.