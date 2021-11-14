İpekyolu Belediyesi hatalı asfaltı söktürdü

Van'ın İpekyolu Belediyesi, daha önce ihalesi yapılan fakat teknik şartnameye uygun olarak imalatı yapılmayan yolların asfaltını söktürdü.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, bahse konu imalatta yüklenici firmanın teknik şartnameye uygun imal etmediği tespit edilerek tutanak tutulduğu belirtildi. Yapılan imalatın teknik şartnameye uygunluk sağlamadığı için bedelsiz olarak söktürülerek herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edilen açıklamada, “Bu bağlamda idare söz konusu imalatın yeniden teknik şartnameye uygun olarak yapılması için ilgili firmaya idari ceza uygulanmış, yazılı ihtarda bulunmuş ve imalatın yeniden yapılması için talep geçmiştir. Daha önce imalatı hatalı yapılan Hastane 2. Cadde ve Vali Sokak bu kapsamda asfaltı söktürülerek, standartlara uygun şekilde yeniden asfalt yapımına başlandı. Bu bağlamda bugüne kadar yapılan tüm imalatlar gibi söz konusu caddemizde de yapılan imalatın standartlar doğrultusunda yapılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz” denildi.