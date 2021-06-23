İpekyolu Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ederken, Buzhane Mahallesi'nde yapımına başlanan 6 bin metrekarelik parkı ise sezona yetiştirmeyi hedefliyor.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, yeni parkların yapımını da ihmal etmiyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Buzhane ve Halilağa mahallelerinde yapımlarına başlanan park alanlarında incelemelerde bulundu. Yeşil alan yetersizliğinin kentin önemli bir sorunu olduğunu ifade eden Başkan Vekili Aslan, “Kentimizin önemli sorunlarından birinin de yeşil alan yetersizliği olduğunu bildiğimizden, yeni park yapımları ile yeşil alan miktarını arttırmaya dönük projeler oluşturduk. Kent merkezinde, beton yığınları arasında sıkıştırılmış insanlarımızın rahat nefes alacakları park yapım çalışmalarımızı bununla sınırlı tutmuyor, kent genelinde devam ettiriyoruz. Her mahalleye park ve yeşil alan kazandırarak, özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Buzhane Mahalle parkının oksijen deposu ağaçlardan ve yeşili bol bir park olacağını belirten icracı müdürlük yetkilileri, parkı kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi. Yetkililer, park içerisinde spor aktivitelerinin olacağı alanlar, oyun grupları, bank ve çöp kovalarının yer alacağını bildirdiler.