İpekyolu Belediyesi kış öncesi hazırlıklarını tamamladı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesinde karla mücadele ve zor hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemlerini aldığı belirtildi. Açıklamada, “Buna göre 15 kepçe, 6 loder, 5 greyder, 2 tuzlama aracı, 2 kar küreme aracı, 20 damperli kamyon, 1 tır ve çekici, 2 tuz kamyoneti, 10 pickup ve 90 personelimiz kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için görev başında olacak. İpekyolu Belediyesi, karla mücadele ve zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını bozmadan sürdürebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet verecektir” denildi.