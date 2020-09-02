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İpekyolu Belediyesi okul bahçelerini çiçeklerle süsleyecek

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere 40 bin çiçek ve çalı dağıtacak.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere 40 bin çiçek ve çalı dağıtacak.


İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bostaniçi Mahallesi'ndeki belediyeye ait seralarda yetiştirdiği 40 bin adet kadife, horoz ibiği, vapur dumanı, zinya çiçeği, aslanağzı, Çin karanfili çiçeği ile iri yapraklı kartopu, hanımeli, alev çalısı, badem ağacı, sarı çam, ateş dikeni ve taflan çalısını ilçe genelinde bulunan ilk ve orta dereceli okullara dağıtmaya başladı. Bu çalışmanın öğrencilere yeşil alanların ve çiçek sevgisinin kazandırılmasına bir fırsat olduğunu söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu çiçeklerin dikimine mümkün olduğu takdirde öğrencilerin de katılmasının önemli olduğunu belirtti. Aslan, "Okullara yönelik bu uygulamaları geliştirilerek devam ettirmek istiyoruz. Yeşile, doğaya ve çevreye önem veren bir belediyeyiz. İstiyoruz ki okul bahçelerimiz rengarenk olsun" dedi.

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