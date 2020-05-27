İpekyolu Belediyesi parkları pandemi sonrasına hazırlıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, parkların bakımını ve çevre düzenleme çalışmalarını yaparak salgın sonrası için hazır hale getiriyor.

İpekyolu Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmalarının yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerini de sürdürüyor. İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parklarda çevre düzenlemesi, tadilat, yenileme, çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Parkların bakımından sonra çevre düzenleme çalışmaları yapılarak salgın sonrası için hazır hale getiriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında parkları, oyun ve spor gruplarını kapatan İpekyolu Belediyesi, salgın sonrası için hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler, özellikle ailelerin ve çocukların uğrak yeri olan parkları tek tek tarayarak eksiklikleri gideriyor. Parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıp, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Ailelerin ve çocukların güvenli bir ortamda zaman geçirmeleri için gerekli tüm onarımlar yapılıyor. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin de bakımını yapıp bozulanları tamir ediyor.

Yeşil alanların da bakımını yapan ekipler, çimleme çalışmalarının yanı sıra parklara ekilen; hercai, menekşe, bodrum papatyası, Çin karanfili, yıldız çiçeği, zinya çiçeği, saraypatı, kasımpatı, petunya, gazanya, kadife, fesleğen, horoz ibiği, vapur dumanı ve mine çiçekleriyle güzel ve estetik bir hava oluşturuluyor. Aynı zamanda parklardaki mevcut ağaçların bakımı yapılırken, yeni bitkilerin dikimi ve yabancı ot temizliği de sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parkların bakım ve onarımı tamamladıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de dezenfekte ederek, daha güvenli ve hijyenik hale getiriyor.