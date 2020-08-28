İpekyolu Belediyesi ‘Prestij Sokak' projelerini hayata geçiriyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sokak iyileştirmeleri ve altyapı çalışmaları kapsamında PTT Caddesi ve Yüzbaşıoğlu Sokağı yeniliyor.

Belediye binasında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak iyileştirmeleri ve altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sokak iyileştirmeleri ve altyapı çalışmaları kapsamında PTT Caddesi ile Yüzbaşıoğlu Sokağının yanı sıra Cumhuriyet Caddesi'ne bağlanan 2, 3, 4, 5 ve 6 no'lu sokakların altyapı, kaldırım, aydınlatma çalışmaları ve dükkan cephe giydirmeleri hakkında bilgi veren Aslan, “PTT Caddesi ile Yüzbaşıoğlu Sokağımız ilçemize yakışır bir şekilde projelendirildi. Burada peyzaj çalışması yapıp, kaliteli, işlevsel ve tadilatı kolay malzeme seçtik. İpekyolu ilçemizde ilk olacak olan baskı beton uygulayıp; şişme ve çökme yapmayan, kış şartlarına uygun ve kullanışlı bir malzeme üzerinde yoğunlaştık ve bunu kullandık. İnanıyorum ki kullanılan bu malzeme, ilçemize güzel bir kent görünümü de sağlayacaktır” dedi.

“PTT Caddesi ve Yüzbaşıoğlu Sokak yenileniyor”

Ulaşım açısından PTT Caddesi'ne tek yön, Yüzbaşıoğlu Sokağına ise çift yön verildiğini ifade eden Aslan, “PTT Caddesi'nde gereksiz park olduğu için tek yön verdik. Yüzbaşıoğlu Sokağı ise daha büyük ve hareketli bir yer. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nin tek alternatifi olduğu için Yüzbaşıoğlu Sokağını çift yönlü yaptık. Tek bir arabanın geçeceği şekilde bir geliş, bir gidiş yaptık. Bunun yanında araçların park etmemesi için ortaya refüj yapıp, yük indirme ve bindirmenin yanı sıra vatandaşların dükkanlara gidebilmesi için belli aralıklarla cepler oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Sokaklar renk renk olacak”

Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da düzenlemeye gidileceğini aktaran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, “Biz bu çalışmaları yaparken hem Van'ın kültürüne uygun olsun hem de modern olsun istedik. Bu amaçla hem kaldırım yenileme çalışmaları yaparken aynı zamanda meclis kararı ile dükkan giydirmesi de yapılacak. Yani 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı sokaklarda esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarını giydirecek. Buradaki sokaklarımızda gri, mavi, sarı, yeşil ve gül renklerinden oluşacak. Bu çalışmaları en son haline getirdik. Umarım ki bu sokaklarımız da ilimize ve ilçemize yakışır sokaklar olacaktır” diye konuştu.