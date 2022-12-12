İpekyolu Belediyesi Tiyatro Kulübü kuruldu

Van'ın İpekyolu Belediyesi, milli ve manevi değerlere bağlı sanatsal etkinlikleri sevdirmek amacıyla ‘Tiyatro Kulübü'nü kurdu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu 'İpekyolu Belediyesi Tiyatro Kulübü ile çocukların ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlayacak. Birçok proje ve yatırımın yanı sıra kültür ve sosyal alanlarda da etkinlik düzenleyen İpekyolu Belediyesi, tiyatro aracılığıyla milli ve manevi değere sahip nesillerin yetişmesini hedefliyor.

YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel tarafından tiyatro kulübü üyelerine ilk eğitim verildi. Kültür sanat alanında Van'a değer katmaya devam eden İpekyolu Belediyesi, Prof. Dr. Adnan Törel aracılığıyla Bertolt Brecht'in oyuncuya ve seyirciye ufuk açan metodu Gestus normu hakkında verilen eğitimde, gönüllülere uygulamalı Gestus tabloları egzersizleri yaptırılarak sahne sanatları, oyunculuk, reji alanlarında da bilgilendirmeler yapıldı.