İpekyolu Belediyesi Yıldız Erkekler Futbol Ligi kura çekimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kurduğu ‘Yıldız Erkekler Futbol Ligi' için kura çekimi gerçekleştirdi.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 12-16 yaş erkeklerin katılabileceği, 38 takımlı ödüllü ‘Yıldız Erkekler Futbol Ligi' kurdu. Ligin kura çekimi ise belediye hizmet binası konferans salonunda gerçekleşti. Kura çekiminde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, müsabakaların 2 ay süreceğini belirterek, “Buradaki amacımız çocukları, gençleri ve bütün mahalleliyi spora teşvik etmek. Turnuvada 7 sivil takım, 13 merkez mahalle takımı, 8 kırsal mahalle takımı ve 10 okul takımı ile toplamda 38 takımımız var. Bunun devamında kırsalda ayrı merkezde ayrı bir futbol ligi kurmayı düşünüyoruz. Bu turnuva güzel bir başlangıç olsun istiyorum. Bu müsabakalarda kurallara uyalım istiyorum. Centilmenlik dışı bir hareket, davranış olmayacağını temenni ediyorum. Bende vakit buldukça turnuvaları izleyeceğim. Güzel bir organizasyon olsun, buna gölge düşürmeyelim. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, eşleştirme ve haftalık programın da açıklandığı belirtilerek, “Oynanacak maçlar ‘Haftalık Program' şeklinde çarşamba günleri belediyemizin internet sitesinde, Whatsapp grubunda ve sosyal medyada yayınlanacaktır. Maç skorları, galip gelen takımlar, bir üst tura yükselen takım bilgileri belediyemizin internet sitesinde, Whatsapp grubunda ve sosyal medyada yayınlanacaktır” denildi.