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İpekyolu Belediyesi YKS tercih çadırı kuracak

Van’ın İpekyolu Belediyesi, üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatıyor.


Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatıyor. Bu kapsamda belediye hizmet binası yanında bulunan Kent Park'ta 10 Ağustos Pazartesi günü saat 09.30'da YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih çadırı kurulacak. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edilerek verilecek danışmanlık hizmetinde, öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda 2 uzman rehber öğretmen de yol gösterecek. Çadır 14 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar açık olacak.

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