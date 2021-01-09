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İpekyolu Belediyesi'den balon balığı denetimi

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki balık tezgahları tek tek denetlendi.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki balık tezgahları tek tek denetlendi. Denetimlerde balıkçı esnafları son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda da uyarıldı.


Van'da yaklaşık 10 gün önce 3 arkadaşın yedikleri balon balığından zehirlendiği 1 kişinin de öldüğü iddiası üzerine belediye tarafından denetimler arttırıldı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede perakende satış yapan tezgahları denetledi. Bu denetimlerde balıkların tazeliği, hijyen kuralları, çevre temizliği ile satışa sunulan balık çeşitlerinin boy limitleri kontrol edilirken esnaflar son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda da uyarıldı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı bir şekilde balık tüketebilmesi adına denetimlerin bundan sonraki süreçte de kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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