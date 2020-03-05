İpekyolu Belediyesi'nde alt yapı proje koordinasyon toplantısı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın başkanlığında ki toplantıya, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VEDAŞ, Türk Telekom, Aksa Doğalgaz A.Ş.'den gelen temsilciler ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda İpekyolu Belediyesi'nin 2020 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı Sanat Parkı, Sanat Galerisi, PTT Caddesi, Sanat Sokağı ve Yüzbaşıoğlu Sokağı ile ilgili alt yapı sorunları değerlendirildi. Başkan Vekili Aslan yaptığı açıklamada; “İlçenin merkez konumunda bulunan sokaklarımızda birim müdürlerimiz ve esnaflarımızla bir araya geldik. Sokak iyileştirme çalışmalarımızda esnaflarımızın görüş ve önerilerine ne kadar değer verdiğimizi daha önce dile getirmiştik. Bu kapsamda yaptığımız görüşmeler neticesinde kent estetiğine uygun projeler üretiyoruz. Dolayısıyla projelerimizi hayata geçirdiğimizde, uzun yıllar alt yapı çalışmaları gerektirmeyecek bir şekilde uygulamak istiyoruz. Bu amaçla ilgili kurum amirleriyle yaptığımız toplantıda alt yapı, elektrik gibi çalışmaların en iyi şekilde planlanıp, projelendirerek hayata geçirilmesinde hem fikir kaldık. Böylelikle vatandaşlarımızın günlerinin güzel bir bölümünü geçirebilecekleri uzun vadede hiçbir tadilat veya tamirat gerektirmeden günün ihtiyaçlarına cevap veren modernize edilmiş ve kent ekonomisine kazandırılmış cadde, sokak ve parklar yapmayı planlıyoruz” dedi.