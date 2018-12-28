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İpekyolu Belediyesinde yangın tatbikatı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereğince hizmet binasında tatbikat düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri gereğince hizmet binasında tatbikat düzenledi.


İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yangın tatbikatının yanı sıra personellere yangın söndürme eğitimi de verildi. Tatbikatta senaryo gereği yaralanan personel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk yardım müdahalesinde bulunuldu.


Ardından belediyenin acil durum toplanma alanında tüm personele yangın söndürme ve müdahale eğitimi verildi.


İpekyolu Belediyesi; yangın, deprem, sel gibi doğal afet durumlarında personellerinin can güvenliği için gereken önem ve hassasiyeti tüm duyarlılığıyla göstermeye devam edeceği belirtildi.

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