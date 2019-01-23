İpekyolu Belediyesinden 800 kursiyere 10 bin kaynak kitap

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları çerçevesinde sürekli eğitim merkezi bünyesindeki 800 kursiyere 10 bin adet kaynak kitap dağıtımı yaptı.

Geçtiğimiz yılki YKS sınavında 138 kursiyerini çeşitli üniversitelere yerleştirerek büyük bir başarıya imza atan İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezine bir ziyaret gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kaynak kitapların dağıtımını yaptı. Beraberindeki İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zafer Kayakeser ile sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden Öztürk, geçen yılın sınav sonuçlarına bakıldığında kısa sürede ciddi başarılar elde edildiğini vurgulayarak, “Öğrencilerimizin çabalarının karşılığını almaları bizleri çok mutlu etti. Bu yıl da sınava girecek gençlerimizin hayatlarına yön verecek bu zorlu sınavda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda belediyemizin imkanlarını seferber ederek, 10 bin kaynak kitabı ücretsiz olarak gençlerimizle buluşturmaktan mutluyuz” dedi.

Öztürk, sürekli eğitim merkezinde dönem sonuna kadar her öğrenciye 55 deneme sınavı uygulanacağını ve her branşta 10 bin adet yaprak testin ücretsiz olarak kursiyerlere dağıtılacağını belirtti.

Kursiyerler de, geleceklerine yön verecek böylesine önemli bir sınav öncesinde İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezinden aldıkları ücretsiz hizmet ve destekten ötürü İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e ve tüm ilgililere teşekkür ettiler.

Başkan Vekili Öztürk, daha sonra sürekli eğitim merkezi yönetici ve öğretmenleri ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.