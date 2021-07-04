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İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim

Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.


Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, toplumun sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için market ve tatlı imalathanelerine yönelik ruhsat, hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, üretim, hazırlama ve muhafaza koşulları yönünde denetim gerçekleştirdi. Denetim ekibi, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere süre verirken, bu süre zarfında eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında mevzuat hükümleri gereği tespit tutanağı düzenlenerek cezai işlem uygulanacağı belirtildi.


Yapılan denetimlerin halkın huzur, esenlik ve sağlığı için aksatılmadan sürdürüleceği bildirildi.

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