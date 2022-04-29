İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe sınırlarındaki denetimlerini arttırdı.

Toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetim yapan ekipler; tatlı ve pastane imalathanelerine ağırlık verdi. İlçe genelindeki farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşullarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda, eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksiklikleri giderilmediği takdirde ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacağı bilgisi verildi.

Belediye ekipleri, ilçe sınırlarında rutin denetimlerinin devam edeceğini, esnaftan da gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri konusunda talepte bulundular.