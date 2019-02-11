İpekyolu Belediyesinden ‘Buraya Çöp Dökülür' tiyatro oyunu

Van'ın İpekyolu Belediyesi personellerinin yazdığı ve sahnelediği “Buraya Çöp Dökülür” adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenen oyunu İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de izledi. Belediye çalışanlarınca kaleme alınan ve belediye hizmetlerini yerine getirirken yaşananların mizahi bir üslupla sergilendiği oyun, salonu dolduran izleyicilere keyifli ve neşeli anlar yaşattı.

Engelsiz Kafe çalışanı olan engellilerin de aralarında bulunduğu belediye personellerinin rol aldığı oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunu ailesi ile birlikte izleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 2 yıl boyunca yapılan hizmetlerin yanı sıra, bu hizmetler yapılırken karşılaşılan zorlukların oyunda çok güzel anlatıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye personelleri de, şartlar ne olursa olsun kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür plaketi takdim ettiler.