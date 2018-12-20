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İpekyolu Belediyesinden çiftçilere destek

Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha önce tohum, ekim ve hasat makineleri, sera desteği, meyve fidanları, sebze fidesi gibi yardımlarda bulunduğu çiftçilere bu kez de sulama kanallarıyla destek veriyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, daha önce tohum, ekim ve hasat makineleri, sera desteği, meyve fidanları, sebze fidesi gibi yardımlarda bulunduğu çiftçilere bu kez de sulama kanallarıyla destek veriyor.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 10 kırsal mahallede bulunan çiftçilerin tarımda sulama sıkıntısı yaşamamaları ve topraklarının daha elverişli olmaları için başlattığı destekleme projesi kapsamında bin metre sulama kanalı, 6 adet sulama havuzu ve toprağın havalanmasını, yumuşamasını sağlayan içerisinde besin minerali barındıran organik cocopeath gübresi desteği verildiği belirtildi. Açıklamada, “Belediyemiz, destek programlarıyla çiftçilerimize, il ve ilçemiz tarımına ve dolayısıyla ekonomimize tüm imkânlarıyla destek vermeye devam edecektir” denildi.

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