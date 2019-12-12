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İpekyolu Belediyesinden çocuklar için etkinlik

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.


Bugün başlayan ve cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliğe ilk olarak Erek TOKİ İlk ve Ortaokulundan 300 öğrenci katıldı. Cuma günü ise Şehit Koray Akoğuz İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla toplamda 600 öğrenci, belediyenin etkinliklerinden faydalanmış olacak. Tiyatro, pandomim, sandalye kapmaca, evet-hayır gibi keyifli oyunlarla devam eden etkinliğe öğretmenlerin de katılım sağlaması ayrıca keyifli dakikalara sahne oldu. Etkinlik sonunda öğrencilere kek, meyve suyu ikram edilerek balon gibi çeşitli hediyeler verildi.


Öğrenciler ise kendilerine keyifli dakikalar yaşattıkları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a ve İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini sundular.

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