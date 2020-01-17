İpekyolu Belediyesinden çocuklar için tatile yarıyıl şenliği

Van'ın İpekyolu Belediyesinin geleneksel hale getirdiği yarıyıl tatili etkinlikleri, bu yıl 20-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Etkinliklerde geleneksel sanatlarımızdan ‘Hacivat Karagöz, Hepimiz Birimiz İçin ve Mutfaktaki Yabancı' tiyatro gösterileri ile ‘Rafadan Tayfa, Ege İle Gaga, Zamana Yolculuk, Akıllı Tavşan Momo ve Nasrettin Hoca' gibi çocuk filmleri yer alacak. Ayrıca pandomim, sahne etkinlikleri, çeşitli oyun ve yarışmalar da yer alacak. Etkinliklerimiz, Merkez İmam Hatip Lisesi ve Berivan Kültür Merkezi olmak üzere iki farklı noktada 11.00-13.00 saatleri arasında sergilenecek. Program akışı; Merkez İmam Hatip Lisesinde 20 Ocak'ta Hepimiz Birimiz İçin (Tiyatro), 22 Ocak'ta Rafadan Tayfa (Film), 24 Ocak'ta Mutfaktaki Yabancı (Tiyatro), 26 Ocak'ta Ege ile Gaga (Film), 28 Ocak'ta Hacivat Karagöz İpekyolu'nda (Tiyatro), 30 Ocak'ta ise Nasrettin Hoca (Film), Berivan Kültür Merkezinde de; 21 Ocak'ta Rafadan Tayfa (Film), 23 Ocak'ta Hepimiz Birimiz İçin (Tiyatro), 25 Ocak'ta Zamana Yolculuk (Film), 27 Ocak'ta Mutfaktaki Yabancı (Tiyatro), 29 Ocak'ta Akıllı Tavşan Momo (Film), 31 Ocak'ta Hacivat Karagöz İpekyolu'nda (Tiyatro) şeklinde olacak. Ayrıca çocukların eğlenceli vakit geçirip sosyalleşmeleri için düzenlenen etkinliklerimizde çeşitli hediye ve ikramlarımız olacak” denildi.