İpekyolu Belediyesinden dezenfekte tüneli

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar için değişik noktalara 'Yaya Dezenfeksiyon Tüneli' kurdu.

Yaya dezenfeksiyon tünelleri; yaya trafiğinin yoğun olduğu Maraş Caddesi, İpekyolu Belediyesi hizmet binası girişi ve Cumhuriyet Caddesi'nin her iki girişine yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye hizmet binasının girişinde ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmayan dezenfeksiyon tünelleri kurduklarını söyledi. Aslan, “Bu çalışmamız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirgemeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın korona virüsünden korunması, Sağlık Bakanlığının ve uzmanların belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlıdır. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sizlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bizler sizinler için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.