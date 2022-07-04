İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, “Daha Yaşanılabilir Bir Çevre” sloganıyla ilçeye yeşil alan kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Veteriner ve Bostaniçi Kurtuluş caddeleriyle Umman 1., Ercişli Emrah, Numune, İnkılap 1. sokaklarıyla Buzhane Mahallesi'nde kaldırımlara ve refüje fidan dikimi sürüyor. Bölge şartlarına uygun çınar yapraklı dut, dış budak, ıhlamur, ters dut, pembe çiçekli akasya gibi çeşitli fidan türlerini toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplamda 14 bin adet fidan ve çalıyı toprakla buluşturacak.

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Her geçen gün ilçemizi güzelleştirmeye ve yeşil alanlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede cadde, sokak, bulvar ve refüjlerdeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil bir doğa, yarınlara bırakacağımız en güzel mirastır. Çevreye karşı duyarlı belediye olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Yaptığımız bu çalışmalarla İpekyolu'muzu hep birlikte yeşillendirecek, yarınlara nefes olmaya devam edeceğiz” dedi.